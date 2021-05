Inter, è la settimana decisiva: arriva il prestito e Zhang incontra Conte

Domenica, dopo la sfida contro l’Udinese, l’Inter undici anni dopo alzerà una coppa al cielo ma la sua battaglia più importante si registra fuori dal campo.

È la settimana decisiva, in questi giorni dovrebbe esserci l’accelerata di Oaktree, società di gestione patrimoniale globale americana con 900 dipendenti che in passato si è interessato anche alla Sampdoria.

Oaktree ha già investito un miliardo di euro in Italia, nel settore degli alberghi, e ora è pronto a versare 250 milioni di euro per l’Inter. Il prestito andrà precisamente a Great Horizon Srl, la società attraverso cui Suning controlla l’Inter, in modo da non aumentare la situazione debitoria del club nerazzurro.

Il denaro incassato servirà a sostenere le spese di gestione del club. La campagna acquisti all’orizzonte sarà ancora all’insegna dell’autofinanziamento, la linea è trattenere i big ma ringiovanire le seconde linee abbassando il monte ingaggi.

Gli incontri di Zhang

Incassato il prestito, per Zhang sarà il momento degli incontri e non si preannuncia assolutamente una serata facile. Il presidente nerazzurro avrà degli appuntamenti con Antonio Conte, con l’obiettivo di ottenere la permanenza dell’allenatore salentino.

Conte vorrà vederci chiaro, capire i progetti del presidente dell’Inter che allo stesso tempo vuole percepire le intenzioni dell’allenatore in maniera chiara.

Non è finita qui, dopo l’allenatore sarà il turno dei calciatori che avranno dei colloqui individuali sulla questione stipendi.

Ieri è arrivato un aiuto dal Consiglio Federale della Figc, con il rinvio del pagamento della rata di marzo degli stipendi di serie A di un mese. Essa slitta, quindi, da maggio a giugno.

Le 20 società di serie A inoltre si stanno muovendo per far slittare le rate successive: la mensilità di aprile da giugno a luglio, quella di maggio da luglio a dicembre, quella di giugno da settembre a dicembre.

I club si sono coalizzati in questo piano anche se non tutti hanno necessità di questo tipo, ci sono anche società come per esempio il Sassuolo e l’Atalanta, che sono in regola con gli stipendi e non hanno le difficoltà di Juventus e Inter.