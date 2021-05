Clamoroso sfogo di Immobile contro Cairo: “Offese e accuse gravi!”

Un post social molto duro, quello pubblicato da Ciro Immobile dopo la partita tra Lazio e Torino. L’attaccante ha puntato il dito contro Urbano Cairo.

Una partita che sicuramente lascerà il segno, quella tra Lazio e Torino e terminata con uno 0-0 che ha fatto contenta proprio la squadra granata. Bastava un punto, infatti, per sancire la salvezza dei ragazzi di Davide Nicola, il tutto arrivato puntualmente grazie ad una prestazione di grande sacrificio ma soprattutto aggrappandosi alla speranza di non arrivare a doversi giocare la salvezza nella partita col Benevento.

Non sono mancate le polemiche ma anche le occasioni sprecate, come quella grossa di Ciro Immobile che dal dischetto ha scagliato la palla contro il palo, di fatto sprecando un occasione importante che poteva cambiare le sorti della partita. Al netto del rigore, però, quella di Immobile – cosi come di tutti i giocatori biancocelesti – è stata una partita giocata a ritmi altissimi.

Clamoroso sfogo di Immobile, nel mirino Urbano Cairo

Proprio l’intensità messa in campo dalla Lazio evidentemente ha fatto storcere il naso a qualcuno. Tra questi pare ci sia anche il presidente granata Urbano Cairo. A denunciare tutto sui social è stato Ciro Immobile, che si è lasciato andare ad un durissimo sfogo attraverso il proprio account Instagram.

“Al termine della partita di questa sera il Presidente del Torino Urbano Cairo mi ha raggiunto all’ingresso dello spogliatoio della Lazio iniziando ad offendermi, a scagliarsi verbalmente nei miei confronti rivolgendomi gravi accuse infamatorie, accusandomi di aver giocato la partita con ‘il sangue agli occhi’, e altre cose riguardanti anche la gara d’andata di questo campionato disputata contro il Torino”, le parole di Immobile molto dure nei confronti del patron granata.

“Arrivando perfino a dirmi che ho giocato quella gara positivo al COVID. Non smetterò mai di ringraziare il Presidente Cairo per avermi dato la possibilità di consacrarmi nel Torino come calciatore, ma non posso sorvolare su un episodio che oltrepassa la dimensione calcistica”, le accuse di Immobile. Un episodio molto pesante, che il giocatore ha voluto raccontare sui social.

“Non posso tollerare ingiurie ed infamie che diffamino, senza alcun valido motivo, la mia persona”, la chiosa di Immobile per un post che sicuramente alimenterà le polemiche.