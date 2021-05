Allegri, è ora di chiudere: spunta il viaggio dell’agente

L’agente di Allegri a Madrid per stringere con il Real: nel futuro del tecnico ci sono anche altre tre ipotesi italiane

Stando alle informazioni di ‘Calciomercato.it’, ci potrebbero essere novità importanti sul futuro di Massimiliano Allegri, in particolare sponda madrilena. Durante queste ore, potrebbe esserci una vistia di Giovanni Branchini, il suo storico agente, nella capitale spagnola per un vertice con i dirigenti del Real. Florentino Perez, patron madridista, continua ad attendere la risposta di Zinedine Zidane che dovrebbe giungere solo lunedì prossimo, dopo la fine della Liga. Branchini, però, continua a stuzzicare Florentino Perez sull’ipotesi Allegri: per l’ex tecnico della Juve quella spagnola è la meta privilegiata. Ci sono, però, per l’allenatore livornese anche tre ipotesi italiane.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Allegri, le piste italiane: Milan, Inter e Napoli

Inter, Milan e Napoli: queste sono le piste possibili piste italiane per Allegri. Aurelio De Laurentiis stia pressando: Allegri non ha detto rifiutato le avances del presidente azzurro, il patron può sognare l’arrivo del toscano in panchina, ma con una precisa consapevolezza: quella di dover attendere ancora qualche giorno.

LEGGI ANCHE >>> “Finita la stagione torna all’Inter”: nuova grana per Marotta

L’entourage del tecnico, sempre secondo ‘Calciomercato.it’, sta valutando quelle che sono le fibrillazioni a Milano. La panchina dell’Inter con Antonio Conte e quella del Milan con Stefano Pioli sembrano poter scricchiolare: sono entrambe situazioni che si stanno monitorando con attenzione. Milano è ipotesi gradita. Senza dimenticare la pista che porta al ritorno alla Juventus. Questo il quadro delle possibilità che in questo momento sono sul tavolo.