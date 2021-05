“Dzeko andrà via”: l’agente rivela la nuova destinazione

La Roma pianifica il mercato. Edin Dzeko potrebbe essere il sacrificato per fare cassa e dare liquidità a José Mourinho, prossimo tecnico giallorosso.

La Roma di Paulo Fonseca è pronta a svoltare il prossimo anno. La gara di campionato sarà l’ultima sulla panchina giallorossa per il tecnico portoghese, pronto a passare il testimone a José Mourinho, già ufficializzato dal club. Con ogni probabilità, l’ex allenatore del Tottenham detterà le indicazioni sul mercato, anche quello in uscita. Uno dei sacrificali per il club capitolino potrebbe essere Edin Dzeko, ma l’ultima parola spetterà proprio allo Special One, l’unico a poter avallare la cessione a fine anno.

Calciomercato Roma, Dzeko vola in MLS

L’attaccante Edin Dzeko potrebbe lasciare la Capitale a fine stagione. A rivelarlo è Amir Husaric, noto agente che, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro dell’attaccante bosniaco.

Ecco quanto dichiarato ai taccuini dei colleghi: “Quale sarà il futuro di Dzeko? Io so che andrà a giocare per i Los Angeles Galaxy. La trattativa deve essere ancora del tutto conclusa, non vorrei rivelare ulteriori dettagli”.