Da Sassuolo l’annuncio che scatena l’asta in Serie A (e non solo)

Boga annuncia l’addio al Sassuolo: “È il momento giusto”. Potrebbe seguire De Zerbi allo Shakhtar Donetsk ma su di lui c’è anche il Lione.

Aria di rivoluzione in casa Sassuolo. Dopo aver detto addio al tecnico Roberto De Zerbi, sempre più vicino allo Shakhtar Donetsk (all’inizio della prossima settimana è in programma il summit decisivo), i neroverdi si apprestano a salutare anche altri protagonisti delle ultime stagioni. A partire da Jeremie Boga, che attraverso un’intervista rilasciata a ‘L’Equipe’ ha annunciato l’intenzione di volersi trasferire altrove. “Da gennaio eravamo in trattativa per il rinnovo, ma non abbiamo trovato un accordo. Perciò con i dirigenti abbiamo deciso che andrò via quest’estate. Dopo tre anni è il momento giusto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Boga annuncia l’addio al Sassuolo: le sue parole

L’ala sinistra in 26 presenze quest’anno ha siglato 4 reti e fornito 2 assist. Numeri in netto calo rispetto a quelli fatti registrare nella stagione precedente (rispettivamente 11 e 4) che non scalfiscono, però, il suo valore. Ritenuta conclusa l’esperienza al Sassuolo, ora è tempo di affrontare nuove sfide: “Vorrei fare uno step successivo”.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo, cambia il mercato senza De Zerbi: addio a Locatelli e Boga

Boga interessa molto al Lione, alla ricerca del sostituto di Memphis Depay. Occhio, inoltre, alla pista che conduce proprio a Donetsk. “Se c’è la possibilità di seguire l’allenatore – ha affermato il giocatore – perché no? Questo non significa che lo seguirò ovunque. Vedremo cosa succederà a fine stagione, non chiudo nessuna porta”. Il 24enne potrebbe non essere l’unico a trasferirsi in Ucraina. Lo Shakhtar, per convincere De Zerbi ed aiutarlo ad ambientarsi al meglio, vorrebbe acquistare anche Marlon e Locatelli. In particolare, per l’azzurro è stata presentata un’offerta di 35 milioni.

Da quello che risulta calciomercato.it, tra l’altro, quello di Boga è un profilo particolarmente seguito anche da Napoli ed Atalanta. Si potrebbe scatenare, dunque, una vera e propria asta sul mercato. Occhio, però, a pretendenti dall’estero: Leicester su tutte.