Buffon, svelato il folle mittente del messaggio

Gigi Buffon lascerà la Juventus dopo la gara di domenica ma non ha intenzione di smettere: svelato il mittente del massaggio folle

Potrebbe anche smettere, dice, ma dalle sue dichiarazioni trapela la voglia di continuare ancora. Gigi Buffon a 43 anni di appendere i guanti al chiodo sembra non avere proprio voglia. Domenica chiuderà per sempre la sua carriera alla Juventus, ma il prossimo anno potrebbe anche continuare. Cerca un progetto ‘folle’ come ha dichiarato lui stesso, una proposta che gli faccia venire voglia di mettersi ancora in discussione. Qualcuna gli è già arrivata, in particolare una che potrebbe convincerlo. Lo ha svelato Buffon dopo la vittoria in coppa Italia: “Ho ricevuto un messaggio da un dirigente di un club che in quanto a follia potrebbe superarmi”. Un mittente del quale oggi si conosce nome e cognome.

Buffon, messaggio di Galliani: idea Monza

Sarebbe stato Adriano Galliani a contattare Buffon. Nessuna proposta ufficiale, ma un primo sondaggio per valutare la sua disponibilità di abbracciare un progetto ambizioso come quello del Monza ma che prevede la discesa in Serie B visto l’eliminazione della squadra di Brocchi ai playoff.

Galliani avrebbe iniziato a sondare la voglia dell’estremo difensore di abbracciare il progetto brianzolo. Un’idea che avrebbe già fatto breccia nella testa del portiere, anche se per parlare di accordo è ancora presto. C’è la sfida di Bologna, la Champions da conquistare e poi si potrà parlare del futuro. Con un ‘folle’ messaggio che sembra aver già conquistato Buffon: mittente Galliani.