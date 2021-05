La proposta di Raiola che porta lontano Donnarumma

Donnarumma valuto il suo futuro e in caso di mancato rinnovo con il Milan potrebbe andare al Barcellona. Contatti avviati.

Sirene spagnole per Gianluigi Donnarumma. Il portiere, in scadenza di contratto con il Milan, in questi giorni sta valutando attentamente il proprio futuro. L’intenzione sarebbe quella di definire il tutto prima dell’Europeo in modo tale da potersi concentrare soltanto sulla competizione. Ma finora l’offerta di rinnovo da parte della dirigenza non è arrivata. Troppi i 10 milioni netti all’anno richiesti dal giocatore per continuare in maglia rossonera. Le due parti, che a fine campionato torneranno ad incontrarsi, al momento risultano abbastanza distanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Niente rinnovo tra Donnarumma e il Milan: ecco il Barcellona

La sensazione è che molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima edizione della Champions League. L’agente del portiere, Mino Raiola, finora non ha mai espresso grande apprezzato nei confronti del progetto tecnico del Milan ed il mancato raggiungimento dell’obiettivo potrebbe spingerlo a spostare il proprio assistito altrove. Finora c’è da registrare il forte interessamento della Juventus, che ha messo sul tavolo una proposta da 10 milioni (subordinata alla cessione di Wojciech Szczesny). Ora, però, è spuntata un’altra possibile destinazione.

LEGGI ANCHE >>> Milan, ansia rinnovi: Donnarumma, Calhanoglu e la verità su Kessie

Stando a quanto riferito da ‘As’, Raiola avrebbe avviato dei contatti con il Barcellona. Solo interlocuzioni preliminari per adesso, ma non è escluso che possano intensificarsi a stretto giro di posta. I blaugrana, nel ruolo, risultano ben coperti con Marc-André ter Stegen (escluso dalla lista dei convocati per Euro 2020 dal ct della Germania Löw a causa di un intervento chirurgico al tendine rotuleo del ginocchio destro) ma l’opportunità di avere Donnarumma a parametro zero stuzzica parecchio.