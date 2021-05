Alle 20.45 spazio agli anticipi dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Scendono in campo Cagliari e Genoa.

La salvezza è stato un obiettivo sudato per il Cagliari, raggiunto grazie ai grandi sacrifici della squadra di Leonardo Semplici che per i capelli ha acciuffato proprio la permanenza in Serie A. Un risultato importante, che ovviamente ha permesso a tutta la piazza di poter tirare un grande sospiro di sollievo, con il Benevento che alla fine ha salutato la massima serie.

Per i sardi è tempo di bilanci, ed arrivati all’ultima curva la volontà è quella di mettere in campo un’altra prestazione convincente che possa regalare un’altra gioia ai tifosi prima del fischio finale che decreterà la fine della stagione. Di fronte c’è, però, un’altra compagine che si è mossa molto bene nel corso di quest’anno.

Anche il Genoa, infatti, è una delle compagini che ha vissuto un momento molto positivo. Con l’arrivo di Ballardini il Grifone ha spazzato via le nubi della zona rossa, salvandosi con largo anticipo. Ora c’è voglia di mostrare nuovamente i muscoli, magari rialzandosi prontamente dopo l’ultima sconfitta contro l’Atalanta di Gasperini.

Cagliari-Genoa, le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Marina, Duncan, Nandez; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore: Semplici.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Rovella, Strootman, Zappacosta; Shorumodov, Destro. Allenatore: Ballardini.