Raiola vuole che il Milan si compri Donnarumma

Ristagna la trattativa per il rinnovo di Donnarumma e spunta la richiesta di Raiola al Milan per far firmare il portiere

L’ultimo ballo: il Milan a Bergamo contro l’Atalanta per conquistare la Champions che manca da troppo tempo. E’ il momento della verità per i rossoneri ma anche per Gigio Donnarumma. Della trattativa per il rinnovo si sa ormai quasi tutto: dalla differenza sull’ingaggio (8 milioni l’offerta, almeno 10 la richiesta) a quella sulla durata (punto d’incontro può essere un triennale), tutte le condizioni sono quasi di dominio pubblico. Ora però spunta anche la richiesta che Raiola avrebbe fatto per sé: come si legge sulla ‘Gazzetta dello sport’, infatti, il procuratore del portiere rossonero avrebbe chiesto una commissione molto pesanti. Cifre che vanno dai 10 ai 20 milioni di euro.

Milan, Raiola vuole super commissione per Donnarumma

Una richiesta che ovviamente il manager ha fatto anche agli altri club interessati a Donnarumma. Certo chi deve prendere gratis un 22enne dal futuro assicurato ha una spinta in più ad andare incontro alle richieste del procuratore. Al contrario il Milan, che è fino al 30 giugno il proprietario del cartellino del portiere è più in difficoltà a ‘ricomprare’ pagando una ricca commissione il calciatore.

Ecco un altro punto su cui lavorare, fermo restando che un altro punto cruciale è rappresentato dalla gara di Bergamo. Vincere contro l’Atalanta è il passo fondamentale per mettere in discesa la trattativa, puntando anche sulla volontà del calciatore. Al contrario, fallire la gara di domani sera e la qualificazione in Champions, renderebbe tutta la trattativa molto più complicata.