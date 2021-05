Ranieri saluta la Samp con una vittoria. Genoa corsaro a Cagliari

La Sampdoria chiude il campionato con una vittoria sul Parma. Il Genoa passa a Cagliari e tra Crotone e Fiorentina termina 0-0.

Da pochi minuti sono termianti i tre anticipi dell’ultima giornata di campionato. La Sampdoria ha battuto il Parma 3-0, il Genoa ha sconfitto 0-1 il Cagliari, mentre la sfida tra Crotone e Fiorentina è terminata 0-0.

Ranieri dice addio alla Sampdoria con una vittoria netta e senza storie. I doriani passano in vantaggio al 20′ con il solito Quagliarella. Il Parma tenta di pareggiare, ma i padroni di casa raddoppiano con Colley. Il Parma sfiora il gol nella ripresa con Kosznovszky che si mangia un gol già fatto. Dopo che Quagliarella sfiora la propria doppietta personale con una bellissima semirovesciata, Gabbiadini cala il tris al 64′.

Pareggio tra Crotone e Fiorentina

Il Genoa chiude il proprio campionato con la vittoria per 0-1 sul Cagliari. I liguri vanno subito in vantaggio al 15′ con Shomurodov che batte Cragno con un delizioso pallonetto. Il Cagliari ci prova a rimettere il risultato in parità, ma ad inizio ripresa Shomurodov sfiora ancora il gol. Al 65′ Zapata salva sulla linea la conclusione di Zappa. All’83‘ viene espulso Behrami per doppia ammonizione.

Il Crotone saluta la Serie A con un pareggio in casa contro la Fiorentina di Iachini, che si è seduto per l’ultima volta sulla panchina viola. La partita allo Scida, certamente, non sarà ricordata negli annali della storia del calcio, considerando le poche occasioni da gol per entrambe le squadre.

La classifica:

Inter 88, Atalanta 78, Milan 76, Napoli 76, Juventus 75, Lazio 68, Roma 61, Sassuolo 59, Sampdoria 52*, Verona 44, Genoa 42*, Bologna 41, Udinese 40, Fiorentina 40*, Spezia 38, Cagliari 37, Torino 36, Benevento 32, Crotone 23*, Parma 20*.