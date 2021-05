Verona-Napoli lo striscione che infiamma le due tifoserie

I tifosi del Verona hanno esposto uno striscione con una frase, di certo poco gentile, indirizzata verso la città di Napoli.

Il Napoli domani sera giocherà conro il Verona un match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri sono costretti, almeno di una non vittoria della Juventus, a vincere per assicurarsi un posto alla prossima Champions League.

Il Verona di Juric è salvo da tempo, ma non vuole regalare, considerando la rivalità tra le due squadre, i tre punti al Napoli di Gattuso. Come tutti sanno, le tifoserie di Napoli e Verona non vanno per niente d’accordo e ci sono stati tanti episodi che l’hanno dimostrato. L’episodio più famoso è quando i tifosi azzurri esposero lo striscione dove evidenziarono i facili costumi di ‘Giulietta’.

Lo striscione dei tifosi del Verona

In gionata è circolata sui social l’immagine di uno striscione dei tifosi del Verona. Lo striscione esposto è caratterizzato da una frase di certo non elegante: “Napoli Luame”. Luame in dialetto veronese significa letame. Messaggio riferito non solo alla squadra, ma all’intera città partenopea.

I tifosi partenopei non hanno accettato per nulla questo striscione e sempre sui social hanno manifestato la propria ira. Gli uomini di Gattuso dovranno stare attenti al Verona. Il tecnico calabrese, molto probabilmente, si siederà per l’ultima volta sulla panchina azzurra e vorrà lasciare il Napoli con un posto in zona Champions League.