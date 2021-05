Alle 15 spazio al primo match di questa domenica di Serie A, l’ultima della stagione. Scendono in campo Inter ed Udinese.

L’ultima partita della stagione per i campioni d’Italia che potranno al termine festeggiare un successo atteso per tanti anni. Il Meazza è pronto a dipingersi di nerazzurro, e l’Inter a mettere in scena l’ultima prestazione dell’anno dove si cercherà di salutare i tifosi con una prova degna di nota.

La squadra di Antonio Conte è pronta a festeggiare, ma l’allenatore non vuole cali di tensione nemmeno in quest’ultima partita. Rispettare l’avversario, che ad ogni modo non ha più nulla da chiedere al campionato, ma al tempo stesso chiudere in bellezza un’annata particolare, trionfante, dove il popolo interista ha potuto gioire rompendo l’egemonia della Juventus.

Di contro c’è l’Udinese di Luca Gotti, all’ultima presenza sulla panchina bianconera. Anche in questo caso c’è voglia di chiudere con un risultato positivo e, perchè no, assolutamente sorprendente. Sarebbe interessante, insomma, battere proprio i campioni d’Italia all’ultima curva, una sfida che l’Udinese proverà a vincere per dare un ultimo slancio alla stagione.

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali