De Zerbi, annuncio ufficiale: comincia la nuova avventura

E’ arrivata finalmente la schiarita sul futuro di Roberto De Zerbi. Annuncio ufficiale, l’allenatore proseguirà la sua carriera all’estero.

Finalmente arriva la schiarita sul futuro di Roberto De Zerbi. Giornata di annunci per quanto riguarda la Serie A. E cosi in questi minuti la notizia dell’approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina, dopo l’addio al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Una nuova avventura per il tecnico calabrese, in attesa di conoscere chi prenderà il suo posto sulla panchina azzurra.

E cosi, proprio in questi minuti, è arrivata un’altra importante notizia riguardo uno degli allenatori italiani più chiacchierati. Di Roberto De Zerbi e del suo futuro, infatti, si parla da settimane. E cosi è arrivato finalmente l’annuncio sulla nuova avventura dell’allenatore nativo di Brescia, che proseguirà all’estero.

De Zerbi, infatti, è il nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk. Una notizia della quale si parla già da settimane, e che ha trovato la notizia concreta proprio in questi minuti grazie all’annuncio del club ucraino.

De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, ecco l’annuncio

Cosi proprio in questi minuti è arrivata la notizia dell’approdo di Roberto De Zerbi sulla panchina della squadra ucraina. Lo stesso club ha comunicato la notizia, con tanto di foto dell’ormai ex allenatore del Sassuolo con lo sfondo tinto con i colori della squadra.

🧡 Benvenuto, Mister! Роберто Де Дзерби – главный тренер «Шахтера»! ⚒ Итальянский специалист будет возглавлять команду следующие два сезона.

“Benvenuto mister!”, recita l’inizio del tweet che riconduce poi al comunicato della società. Il tecnico sarà legato allo Skhakhtar – si legge – per due stagioni. “E’ il 34esimo allenatore della storia del club”, specifica il comunicato dello Shakhtar.