La Juventus attende di essere esclusa dalla Champions

Dopo averla conquistata sul campo, la Juventus potrebbe trovarsi costretta a una lunga battaglia legale per disputare la Champions

Il campo ha parlato: la Juventus ha conquistato il diritto di partecipare alla prossima Champions League. Se ciò avverrà davvero dipenderà però dalla Uefa e del procedimento disciplinare aperto per il caso Superlega. Bianconeri con Barcellona e Real Madrid rischiano l’esclusione per una o due stagioni dalla massima competizione continentale. E’ questa la linea dura che Ceferin vuole adottare ed è probabile – si legge su ‘Tuttosport’ – che gli organi di giustizia interna della Uefa lo accontentino.

Juventus, con le due big spagnole, fuori dalla prossima Champions League e, forse, fuori anche dell’edizione 2022-2023. Una decisione che potrebbe arrivare a breve, sicuramente dopo la finale di Champions di sabato: dal successivo, ogni giorno è buono per avere il verdetto.

Juventus, attesa per la sentenza Uefa sulla Champions

Dopo la probabile esclusione però la vicenda non finirà. Le tre big rimaste aggrappate al progetto Superlega procederanno nella loro battaglia fino al TAS di Ginevra. Qui potrebbe arrivare la sospensione della sanzione che rimanderebbe l’esclusione a giudizio avvenuto.

Ma intanto il Real Madrid sta già lavorando ad un altro piano per stoppare la Uefa. Un giudice di Madrid ha, infatti, sollevato una pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue in cui si chiede di valutare l’eventuale abuso di posizione dominante dell’Uefa e della Fifa e se sia legittimo impedire la creazione di una competizione rivale. Una vera e propria guerra che si preannuncia e che potrebbe rivoluzionare interamente l’organizzazione del mondo del calcio. Ma la battaglia partirà soltanto dal verdetto Uefa che arriverà dopo la finale di Champions. Quella Champions che la Juventus si è conquistata sul campo ma potrebbe non disputare.