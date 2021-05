Sassuolo, la fuga dei big: cosa potrebbe accadere sul mercato

Dopo l’addio di De Zerbi, il calciomercato del Sassuolo potrebbe partire da alcune cessioni illustre. Da valutare il futuro di Locatelli, Berardi e Boga

Il trasferimento di De Zerbi allo Shakhtar potrebbe dare vita a una nuova rivoluzione in casa Sassuolo. Punto interrogativo sul futuro di Boga, Locatelli e Berardi, i quali potrebbero valutare la possibilità di dire addio ai neroverdi nel corso dell’estate. L’esterno offensivo francese piace parecchio alla Fiorentina, ma attenzione anche alcune indiscrezioni provenienti dalla Premier League.

Locatelli, come noto, potrebbe vestire la maglia della Juventus, ma servirà un’offerta da circa 40-45 milioni di euro per convincere i neroverdi a dire sì. L’ex Milan sarebbe rientrato anche nei radar del PSG, ma la Juventus resta in vantaggio per la corsa al regista. Certo della conferma Caputo, il quale ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Sassuolo, bivio Berardi: la situazione in casa neroverde

Quasi certi gli addii di Boga e Locatelli, mentre resta in bilico il futuro di Berardi. L’esterno offensivo sarebbe rientrato nei piani futuri di Fiorentina e Lazio, ma non è escluso che lo stesso Berardi possa prendere in seria considerazione l’idea di restare al Sassuolo. Dando uno sguardo alle valutazioni, Boga e Locatelli hanno un valore di circa 40 milioni di euro, mentre Berardi potrebbe lasciare i neroverdi per circa 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Addio Juventus, Pirlo si siede su una nuova panchina

La Juventus proverà l’affondo su Locatelli già nelle prossime settimane, ma lo stesso diretto interessato ha ammesso che potrebbe aprire concretamente anche a un ipotetico trasferimento al PSG. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.