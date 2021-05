“Inter, Simone Inzaghi è la prima scelta”: i tifosi restano perplessi

Simone Inzaghi sembra essere il principale candidato a sostituire Conte sulla panchina dell’Inter, ma i tifosi non sono molto contenti

Giornate convulse per quanto riguarda le panchine della Serie A, con diverse situazioni che si stanno sbloccando all’improvviso.

La notizia di oggi è senza dubbio l’addio ufficiale di Antonio Conte all’Inter: il tecnico salentino lascia i campioni d’Italia dopo aver vinto lo scudetto, a causa di divergenze con la società sul progetto sportivo (Suning è infatti fortemente intenzionata a ridurre i costi).

L’Inter avrebbe però già pronto il sostituto e ad indicarlo è l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio su Twitter.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Simone #Inzaghi incontra #Lotito, mentre l’@Inter lo aspetta e fa sul serio dopo i contatti diretti di oggi. Molto più complicata la pista #Allegri, che resta infatti sempre più vicino alla @juventusfc @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 26, 2021

Inter, il nome di Simone Inzaghi non scalda i tifosi

Il tweet dà in effetti due notizie in una: mentre Simone Inzaghi incontra Claudio Lotito per definire un futuro alla Lazio sempre meno probabile, l’Inter avrebbe già avviato i contatti con l’allenatore piacentino.

Insieme, si suggerisce che il nome di Massimilano Allegri non sarebbe papabile per i nerazzurri, dato che starebbe prendendo sempre più corpo l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Max alla Juventus, cosa impensabile fino a qualche settimana fa (e qui forse potrebbe entrarci anche l’addio di Paratici ai bianconeri).

LEGGI ANCHE>>> Inter, è ufficiale l’addio a Conte: svelata la cifra della buonuscita

Tornando all’Inter, i tifosi, in contestazione ormai da ieri quando è stato anticipato l’addio di Conte, non sembrano affatto stuzzicati dal possibile arrivo di Simone Inzaghi, come si può verificare anche scorrendo i commenti al tweet di Di Marzio.

Il più piccolo dei fratelli Inzaghi è sicuramente un mister di valore, ma non ha un importante pedigree alle spalle. In una situazione già complicata come quella dell’Inter attuale, il rischio che si possa bruciare in effetti esiste.