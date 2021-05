Conte si congeda dall’Inter: il messaggio di addio del tecnico

Conte si congeda dall’Inter con una lettera e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla conquista dello scudetto.

Dopo l’addio di ieri, oggi Antonio Conte ha voluto ufficialmente salutare il mondo Inter. Lo ha voluto fare attraverso una lettera pubblicata sui suoi canali social in cui viene l’allenatore ha voluto sottolineare la bontà del progetto che ha consentito ai nerazzurri di conquistare lo Scudetto. “Che percorso in questi due anni! Ogni giorno abbiamo fatto crescere in noi sempre più forza, determinazione, volontà e sacrificio, riuscendo a spezzare le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati. No scuse, no alibi, ma solo lavoro, lavoro e lavoro, unito al rispetto ed all’educazione. Abbiamo riportato lo scudetto all’Inter dopo 11 anni, ma soprattutto riportato l’Inter nel posto dove merita di stare per storia e tradizione”.

Conte saluta l’Inter: le sue parole

Conte ha quindi voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’obiettivo. “Grazie a chi ha reso possibile tutto questo! Calciatori, Staff, Presidente, Dirigenti e Tutte quelle persone che ci hanno aiutato e supportato in questi due anni. Ai Tifosi dell’Inter mi permetto di dire, che in un periodo molto difficile per tutti a causa della pandemia, abbiamo sempre sentito il loro supporto, calore e vicinanza. L’immagine della Coppa dello Scudetto alzata dall’anello più alto di San Siro con Voi in festa, la porterò sempre con me! Grazie! Ad Maiora Semper!!!”.

L’allenatore è nel mirino del Real Madrid, che proprio oggi ha ufficializzato il divorzio con Zinedine Zidane. Nel 2018 i contatti non si concretizzarono mentre oggi la trattativa può davvero andare in porto.