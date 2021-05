Juve, per Cristiano Ronaldo arrivata la proposta più attesa dai tifosi

In bilico la permanenza di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il Manchester United, interessato al portoghese, offre in cambio Paul Pogba.

Rivoluzione in atto in casa Juventus. L’addio di Fabio Paratici rappresenta soltanto il primo di una serie di passi che consentiranno alla società di aprire un nuovo ciclo. Nelle prossime ore verrà definito il futuro di Andrea Pirlo al quale la conquista di due trofei (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) nonché la qualificazione alla Champions League potrebbero non bastare per restare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Arrivata l’offerta per Cristiano Ronaldo: ecco chi propone lo United

Da sciogliere, inoltre, anche il rebus Cristiano Ronaldo: il portoghese, nei giorni scorsi, sui social network aveva pubblicato una lunga lettera che addetti ai lavori e i tifosi hanno considerato una sorta di commiato. Un suo addio, nonostante il pass staccato per la massima competizione continentale per club, appare quindi possibile. Resta solo da capire dove. La strada che porta al Paris Saint Germain sembra essersi raffreddata ultimamente mentre chi ha iniziato a spingere è il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Mistero Ronaldo: un post sui social alimenta i dubbi sul futuro

I Red Devils, come si legge nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, per convincere la Juventus a lasciar partire l’attaccante sono pronti ad offrire in cambio Paul Pogba. Il centrocampista, rimasto nel cuore dell’intero ambiente juventino, viene ritenuto dalla società l’elemento ideale dal quale partire per rifondare la linea mediana. Le parti si dovrebbero incontrare a breve, con l’obiettivo di definire il tutto prima dell’inizio degli Europei.