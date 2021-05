Mourinho vuole approfittare delle difficoltà dell’Inter

Mourinho guarda in casa Inter ed è pronto ad approfittare delle necessità economiche dei nerazzurri: obiettivo per la Roma

Le difficoltà dell’Inter sono ormai di dominio pubblico. Il piano di Zhang è chiaro: fare cassa anche a costo di cedere uno-due big. Una necessità quella di trovare almeno 90 milioni di euro grazie alle cessioni ed allora non esistono incedibili. Non lo è Hakimi, corteggiato dal Psg, ma non lo sono neanche Lautaro Martinez e Lukaku. Nella lista dei big che potrebbero andare via c’è anche Milan Skriniar che si trova esattamente nella stessa posizione dello scorso mercato estivo con dubbi sulla sua permanenza.

Se per gli altri nerazzurri gli interessi arrivano soprattutto dall’estero, per il centrale slovacco c’è anche una big italiana pronta a farsi avanti. Come si legge sulla ‘Gazzetta dello Sport’ è la Roma di Mourinho ad aver messo gli occhi sull’ex Sampdoria.

Mourinho vuole Skriniar alla Roma

Josè Mourinho da tempo segue Milan Skriniar, lo voleva già ai tempi del Manchester United e poi anche nella sua esperienza al Tottenham. Ora che la Roma ha bisogno di un difensore di spessore, il primo nome venuto alla ribalta è proprio quello dello slovacco. Per i giallorossi strappare il calciatore all’Inter non sarà affatto semplice.

I giallorossi però hanno intenzione di fare un mercato importante per rinforzare la rosa con tre-quattro elementi di livello. Uno di questi potrebbe essere proprio Skriniar, un vecchio pallino di Mourinho che potrebbe ora tornare di attualità per la società capitolina. Una idea, al momento, che potrebbe trasformarsi in una trattativa nelle prossime settimane. Prima però l’Inter deve risolvere la grana allenatore, soltanto dopo sarà tempo di ascoltare le offerte. Anche quelle, eventuali, per Skriniar.