La confessione di De Laurentiis a Spalletti che non farà felici i tifosi

Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis avrebbe fatto a Spalletti una lista dei possibili partenti.

La piazza di Napoli ancora si deve riprendere dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League, dopo il pareggio in casa per 1-1 contro il Verona. Gattuso è già passato alla Fiorentina e De Laurentiis è alle prese con la scelta del nuovo tecnico che avrà l’arduo compito di riportare entusiasmo in un ambiente profondamente deluso.

Dopo la smentita del patron partenopeo su Sercio Conceicao, tutte le indiscrezioni di calciomercato confermerebbero che il prossimo allenatore del Napoli sarà Luciano Spalletti. L’ex tecnico di Roma e Inter tornerebbe a sedersi su una panchina dopo due anni. Sarebbe già tutto fatto tra il tecnico toscano e il club azzurro.

Insigne può lasciare il Napoli

Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Spalletti e De Laurentiis avrebbero parlato anche di come sarà costituita la squadra per la prossima stagione. Il 4-2-3-1 sarà la chiave del Napoli di Spalletti. Il patron azzurro avrebbe comunicato all’allenatore che Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero lasciare il Napoli. I due si sarebbero soffermati anche sul futuro del capitano Lorenzo Insigne.

Anche Insigne, il cui contratto scadrà l’anno prossimo, potrebbe lasciare la squadra partenopea, se non dovesse accettare l’offerta del Napoli che gli proporrà per il prolungamento contrattuale. Spalletti e De Laurentiis avrebbero fatto anche il punto sui reparti da rinforzare.