Skriniar parla del suo futuro: “So già dove giocherò”

Skriniar conferma di voler rimanere all’Inter “per difendere il titolo”. Il difensore sorpreso dall’addio di Conte.

Con le valigie in mano ci sono Achraf Hakimi (interessa al Paris Saint Germain) e Lautaro Martinez, sul quale l’Atletico Madrid sembra essere pronto a piazzare il colpo decisivo. Lui, invece, resterà al 100% “per difendere il titolo”. Milan Skriniar stoppa sul nascere, in maniera molto chiara, le indiscrezioni circa un suo possibile addio rassicurando così i tifosi: “Voglio restare, l’ho detto tempo fa. Mai considerati i rumor di una mia partenza”.

Skriniar parla del suo futuro: “Rimango all’Inter”

Parole d’amore nei confronti della società nerazzurra, pronunciate durante un’intervista rilasciata al sito sloveno ‘Sport Aktuality’. Il difensore in questo campionato ha giocato 32 partite, mettendo a segno 3 gol e guadagnandosi la piena fiducia di Antonio Conte. Il suo divorzio dall’Inter è stato un fulmine a ciel sereno: “L’addio di Conte ha sorpreso tutti, l’ho scoperto solo ieri dai media. Non so altro, io stesso sono curioso di sapere cosa succederà in futuro, la partenza dell’allenatore è una novità”.

In ogni caso, quella appena conclusa resta una stagione da incorniciare. “È stato un bellissimo viaggio – racconta Skriniar – ricordo i festeggiamenti coi tifosi davanti a San Siro nell’ultima partita del campionato. Ne ho approfittato per sventolare la bandiera della Slovacchia, sono orgoglioso anche di questo, di aver portato il titolo italiano nel mio Paese”.