Hakimi-PSG, l’agente esce allo scoperto: arriva il chiarimento

L’agente di Hakimi sorprende tutti: “Achraf al PSG? Al momento non c’è nulla. Ha un contratto molto lungo con l’Inter”

Parole decisamente a sorpresa quelle di Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, a ‘Calciomercato.it’. Il procuratore del terzino marocchino ha smentito con decisione tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni che parlano di un passaggio imminente del suo assistito dall’Inter al Paris Saint-Germain per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

“Per ora non c’è niente – ha spiegato Camano -. Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo”.

“Hakimi è il migliore nel suo ruolo, il mercato ne è consapevole”

Il fatto che il ds dei parigini Leonardo si sia fiondato sul giocatore è un’invenzione dunque? “Hakimi è il migliore d’Europa nella sua posizione, tutto il mercato ne è consapevole: questo è il motivo per il quale se ne discute tanto”.

“Noi siamo sereni – ha concluso l’agente – voglio ringraziare tutti gli interisti per i messaggi d’amore che hanno mandato ad Achraf”.

Nonostante l’intervista, rimane il fatto che l’Inter sia comunque obbligata a fare cassa, e di certo Hakimi è uno dei pezzi pregiati della rosa. Motivo per cui almeno una cessione importante in casa nerazzurra è da mettere in preventivo: vedremo nei prossimi giorni come potrà evolvere la situazione.