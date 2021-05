Jorginho vince la Champions ed eguaglia un record per l’Italia

Come riporta OptaPaolo, Jorginho è il secondo italiano, dopo Panucci con il Real nel 1998, a vincere la Champions con una squadra straniera.

Il Chelsea di Tuchel porta a Londra la Champions League dopo aver battuto il Manchester City 0-1 in finale grazie al gol di Havertz. E’ la seconda volta che il Chelsea vince la massima competizione europea ed è la seconda volta che la vince con un allenatore subentrato, nel 2012 con Di Matteo, a stagione in corso.

Tra i protagonisti ed uomini chiave c’è, sicuramente, l’ex Napoli Jorginho. Il centrocampista si è trasferito al Chelsea nel 2018 per la cifra di 60 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Dopo le critiche iniziali, Jorginho si è ritagliato sempre più spazio ed è diventanto il regista della squadra inglese.

Jorginho raggiunge Panucci

Secondo quanto raccolto da ‘OptaPaolo’, Jorginho è solamente il secondo italiano, dopo Panucci con il Real Madrid nel 1998, a vincere la Champions League con una squadra straniera. L’ex partenopeo, a termine della finale vinta, a ‘SKY’ non ha nascosto la sua gioia: “Vincere questa medaglia è una cosa incredibile. Non ci sono parole. Non ci credevo quando ha fischiato l’arbitro. Ho i brividi”.

Jorginho con il Chelsea, con Sarri come allenatore, ha vinto anche l’Europa League nel 2019. Nelle tre stagioni con la maglia inglese ha giocato 141 partite, segnando 17 gol. Jorginho è anche il perno del centrocampo dell‘Italia di Mancini che sarà impegnata nel prossimo Europeo.