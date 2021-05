Juventus, Demiral sarà sacrificato: nuova idea per l’attacco

La Juventus potrebbe valutare possibili offerte per Demiral: il centrale turco potrebbe essere sacrificato in casi di rinnovo di Chiellini. Con l’addio dell’ex Sassuolo anche Bonucci potrebbe restare in bianconero

Il calciomercato della Juventus potrebbe regalare alcuni colpi di scena in chiave cessioni. Quasi certo l’addio di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta cash da circa 25-30 milioni. Non è escluso che la Juventus possa valutare anche un’idea di scambio con il Manchester United, con Pogba primo obiettivo del mercato estivo.

Non solo Ronaldo, Cherubini e Arrivabene potrebbe aprire all’addio di Demiral qualora la Juventus dovesse ricevere un’offerta pari o superiore ai 30 milioni di euro. Il centrale turco potrebbe lasciare Torino per far cassa. In caso di addio a Demiral, Chiellini e Bonucci saranno confermati in bianconero. Da valutare il futuro di Romero, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, sarà riscatto dall’Atalanta per una cifra vicina ai 16 milioni di euro.

Cessione Demiral, la Juventus apre all’addio: cambiano le priorità in attacco

Demiral potrebbe lasciare la Juventus di fronte a un’offerta da circa 30 milioni di euro, ma attenzione anche ai possibili movimenti in entrata, soprattutto in attacco. Morata resterà in bianconero: il suo prestito sarà rinnovato per un altro anno a 10 milioni di euro. Verso la conferma anche Dybala, pupillo di Allegri e pronto al rinnovo del contratto dopo le ultime stagioni altalenanti.

Per l’attacco piacciono Vlahovic e Scamacca, ma Allegri potrebbe puntare l’indice su un centravanti esperto, forte fisicamente e abile in area di rigore: occhio al possibile affondo su Giroud, conteso anche da Inter e Milan. L’attaccante francese si svincolerà dal Chelsea il 30 giugno.