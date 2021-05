Champions, stilata la squadra dell’anno: Ronaldo il grande escluso

La UEFA ha reso nota la sua Top 11 e top formazione della Champions League. Prima esclusione per Cristiano Ronaldo dopo dieci stagioni.

Come di consueto al termine della stagione calcistica europea, la UEFA stila la sua squadra dell’anno per ciò che riguarda la Champions League, sottolineando i calciatori ruolo per ruolo che meglio si sono distinti nel corso dell’ultima annata. Indubbiamente i campionati sono stati piuttosto ‘particolari’ poiché susseguiti a quello interrotto e poi ripreso per la pandemia da COVID-19. In molti casi, per la maggior parte delle squadre, l’assenza di pubblico ha inciso su morale e risultati, ma ciò non ha impedito che venisse fuori il talento dei più.

UEFA, la Top squadra della stagione: assente Ronaldo, c’è un italiano

Dopo la vittoria della squadra di Tuchel in campo internazionale, il Chelsea domina in questa squadra speciale con ben 7 giocatori. A sorprendere, invece, è l’assenza di Cristiano Ronaldo. La Juventus è uscita dalla competizione agli ottavi e ciò non ha aiutato affinché il portoghese potesse mettersi in mostra. Negli ultimi 15 anni non era mai mancato nella top 11 dell’anno della UEFA, stavolta invece è capitato per la squadra Champions. Nessuna squadra italiana risulta rappresentata, ma c’è comunque un azzurro: l’italo-brasiliano Jorginho, che in Serie A ha vestito le casacche di Verona e Napoli e difende i colori della Nazionale di Mancini.

PORTIERI: Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mendy (Chelsea)

DIFENSORI: Azpilicueta (Chelsea), Ruben Dias (Manchester City), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Rudiger (Chelsea), Chilwell (Chelsea), Alaba (Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI: Jorginho (Chelsea), Mount (Chelsea), Kantè (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Gundogan (Manchester City), Modric (Real Madrid), Sergio Oliveira (Porto), Foden (Manchester City)

ATTACCANTI: Haaland (Borussia Dortmund), Mbappè (Paris Saint-Germain), Lewandowski (Bayern Monaco), Benzema (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Messi (Barcellona).