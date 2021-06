Dal Messico: “Napoli, Lozano al Real Madrid con Ancelotti”

Secondo quanto raccolto dal sito messicano Soyfutbol.com, Carlo Ancelotti potrebbe portare Lozano al Real Madrid.

L’annuncio di Ancelotti al Real Madrid ha scombussolato tutto il calciomercato. Il ritorno sulla panchina dei Blancos del tecnico della ‘Decima’ Champions League ha sorpreso tutti. Dopo l’ufficialità, sono incominciate a circolare tante indiscrezioni di calciomercato sui possibili obiettivi del Real Madrid.

Ancelotti potrebbe portare in Spagna due suoi ex giocatori ai tempi del Napoli come Fabian Ruiz e Koulibaly. Il centrocampista spagnolo è da tempo che è monitorato dal Real Madrid, ma ci sarebbe un altro giocatore importante del Napoli che potrebbe lasciare la città partenopea per indossare la maglia dei Galacticos.

Ancelotti vuole Lozano per il suo Real Madrid

Secondo quanto raccolto dal portale messicano ‘Soyfutbol.com’, Hirving Lozano potrebbe essere un obiettivo del nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il Napoli avrebbe la necessità di vendere alcuni dei suoi pezzi pregiati dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. El Chucky è sempre piaciuto a Carlo Ancelotti.

Proprio l’ex tecnico dell’Everton è stato il fautore dell’acquisto del messicano nel 2019 ad opera del Napoli. Dopo una prima stagione molto incerta, Lozano ha disputato un’ottima seconda annata in maglia partenopea, realizzando 15 gol in 43 presenze. Il costo dell’attaccante della squadra azzurra si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro.