Tiene banco il capitolo rinnovi in casa Milan. Dopo l’addio di Donnarumma, resta in bilico anche il futuro di Calhanoglu. Massima attenzione anche a Kessie: il centrocampista andrà in scadenza nel 2022

Dopo l‘addio di Donnarumma continua a tener banco il capitolo rinnovi in casa Milan. Nelle prossime ore si potrebbe decidere definitivamente il futuro di Calhanoglu, il quale valuterà il da farsi per decidere se continuare o meno la sua esperienza in maglia rossonera. Il fantasista turco, corteggiato anche da Juventus e Inter, prenderà una decisione definitiva prima dell’inizio dell’Europeo, almeno questo ciò che trapela nelle ultime ore.

Calhanoglu potrebbe aprire alla sua conferma in rossonero solamente di fronte a un’offerta contrattuale conveniente. Le parti potrebbero aggiornarsi nel corso dei prossimi giorni e cercare di correre insieme verso la definitiva fumata bianca. Come detto, però, occhio alla Juventus. Allegri stima particolarmente il numero 10 del Milan e non è escluso che i bianconeri possano tentare un affondo reale e concreto.

Rinnovi Milan, attenzione anche alla grana Kessie: i nuovi dettagli

Non solo Calhanoglu, il Milan dovrà correre ai ripari anche per quel che riguarda il prossimo rinnovo di Kessie. Il centrocampista ivoriano, di fatto, andrà in scadenza contrattuale il prossimo giugno 2022 e la dirigenza rossonera cercherà di anticipare i tempi della trattativa per evitare altre situazioni spiacevoli come quelle messe in atto con Donnarumma e lo stesso Calhanoglu.

Il Milan e Kessie potrebbe discutere il nuovo contratto già nei prossimi mesi: la sensazione è che da ambo le parti ci sia la voglia di proseguire insieme. Kessie potrebbe diventare il nuovo simbolo ed emblema del nuovo Milan formato europeo.