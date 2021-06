Donnarumma alla Juventus, spunta anche la data dell’annuncio

Il giornalista Momblano parla della trattativa tra Donnarumma e Juventus, annunciando la data in cui verrà ufficializzato il trasferimento.

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per conoscere il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, attualmente impegnato nel ritiro della Nazionale del ct Roberto Mancini in vista degli Europei, dopo l’addio al Milan sta riflettendo sul da farsi. La destinazione più probabile sembra essere la Juventus, già al lavoro per trovare una nuova destinazione a Wojciech Szczesny. I bianconeri hanno spedito all’agente dell’ex Milan, Mino Raiola, un’offerta da 10 milioni in modo tale da provare a bruciare la concorrenza.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Vicino il trasferimento di Donnarumma alla Juve: ecco quando

Ingaggiare Donnarumma a parametro zero, infatti, ingolosisce infatti sia il Barcellona e il Paris Saint Germain che in porta risultano comunque ben coperti. Concorrenti che non spaventano la Juventus, ritenuta da molti addetti ai lavori saldamente in pole position. È il caso, ad esempio, del giornalista molto vicino all’ambiente Luca Momblano: “Credo che Donnarumma – ha detto, intervenuto a ‘juventibus’ – sarà annunciato il primo giorno dopo l’eliminazione dell’Italia dagli europei”.

LEGGI ANCHE >>> “Firma e va via in prestito”: l’accordo tra Donnarumma ed il suo nuovo club

Di certo, finora, c’è solo il suo addio al Milan che lo ha sostituito con Mike Maignan. Dell’argomento ha voluto parlare Zlatan Ibrahimovic ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’: “È cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per vent’anni. Ma è il più forte del mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan, come Paolo Maldini”.