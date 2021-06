Inter attenta, Mourinho lo vuole portare alla Roma

Le strade di Mourinho e dell’Inter potrebbero incontrarsi di nuovo: il tecnico della Roma punta ad un calciatore nel mirino dei nerazzurri

Le strade di Inter e Mourinho potrebbero incrociarsi anche sul mercato. Lo ‘Special One’ nella sua avventura alla Roma ha la necessità di rinforzare il centrocampo e gli occhi sono finiti su un calciatore che piace anche ai nerazzurri. Il nome è quello di Nahitan Nandez, 25 anni, centrocampista uruguaiano del Cagliari. Secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello sport’, il club giallorosso lo avrebbe messo nel mirino ma l’ostacolo è rappresentato dalla clausola da 36 milioni di euro, giudicata troppo alta dal club capitolino. I sardi potrebbero accettare anche qualcosina in meno, ma sotto i 30 milioni di euro difficilmente si potrà scendere. Ecco allora la necessità di trovare un’eventuale contropartita.

Roma, sfida all’Inter per Nandez

Quella che l’Inter avrebbe già in casa: Radja Nainggolan. Il problema però è rappresentato dalla necessità per la società nerazzurra di fare cassa con le cessioni prima di poter pensare agli acquisti. Ecco allora che la pista Nandez è destinata ad essere messa in stand-by e la Roma ne potrebbe approfittare.

Non semplice, anche per questo Mourinho rivolge lo sguardo anche verso altre opzioni, pensando al centrocampo come un reparto da migliorare. Koopmeiners sarebbe pronto a venire in Italia, ma il suo nome non convince in pieno, mentre per Xhaka le possibilità di vederlo in giallorosso sono importanti. E poi c’è Nandez: quello che vorrebbe l’Inter, ma che la Roma è pronto a soffiarlo se dovessero esserci le condizioni giuste. Trenta milioni e l’inserimento di una contropartita per portarlo alla corte di Mourinho.