“Vuole solo la Juve”: Allegri si è già assicurato un colpo a centrocampo

Massimiliano Allegri si è già assicurato un centrocampista. Arthur Melo vuole solo la Juve: il brasiliano non ha avuto contatti col PSG.

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Nonostante i bianconeri non abbiano ancora operato sul mercato, il tecnico può già annoverare un colpo a centrocampo. Arthur Melo, acquistato dalla Juve dal Barcellona, vuole restare a Torino. Il centrocampista brasiliano ha collezionato ben 32 presenze stagionali. E’, ora, alla caccia della rivalsa dopo una stagione piuttosto opaca.

Calciomercato Juve, Arthur resta

L’ex calciatore blaugrana ha le idee piuttosto chiare. La permanenza alla Juventus è la sua priorità. Nel nuovo progetto targato Allegri, il brasiliano ha intenzione di essere perno fondamentale.

Proprio per questo motivo, è da escludere la sua partenza in estate. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, il calciatore bianconero che negli ultimi giorni è stato accostato al Paris Saint-Germain, non ha alcuna intenzione di partire. Anzi, il portale riferisce che non ci sono stati contatti con il club francese. Arthur ha in testa solo la Juventus. Offerte da altri club non saranno prese in considerazione.