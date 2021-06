Juve, una freccia per la fascia: scambio con l’Arsenal per Bellerin

Secondo quanto riportano i media inglesi, la Juventus per arrivare a Bellerin dell’Arsenal sarebbe disposta ad offrire Ramsey.

La stagione 2020/2021 per la Juventus è stata caratterizzata da risultati poco convincenti, nonostante le vittorie della Supercoppa e della Coppa Italia e la qualificazione alla Champions League ottenuta all’ultima giornata. Tantoché la dirigenza bianconera ha effettuato un’autentica rivoluzione: dall’addio di Paratici all’avvicendamento in panchina tra Pirlo e Allegri.

Con il ritorno di Allegri, la Juventus vuole tornare ad essere competitiva sia in Europa che in Italia. In settimana c’è stato un meeting tra il tecnico toscano e la dirigenza per programmare acquisti e cessioni per la prossima stagione. Molte indiscrezioni di calciomercato stanno circolando nell’ambiente bianconero.

La Juventus offrirebbe Ramsey per arrivare a Bellerin

Come riportano i ‘media inglesi’, la Juventus punterebbe Bellerin e per arrivare al terzino sarebbe disposta ad offrire all‘Arsenal il cartellino di Aron Ramsey. Il centrocampista è arrivato a Torino a paramentro zero nel 2019 proprio dal club inglese. I tifosi dell’Arsenal non sarebbero molto entusiasti di questo possibile ritorno, vista l’età del gallese.

Secondo quanto confermato da ‘Calciomercato.it’, ci sarebbero stati i contatti tra la Juventus e l’Arsenal per parlare di questo scambi. Hector Bellerin, classe 1995, con la maglia dei Gunners, in otto stagioni, ha collezionato 229 presenze, segnando 5 gol.