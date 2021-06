Milan e Real Madrid continuano a fare affari sul mercato

Milan e Real Madrid, contatti frequenti per risolvere la questione Brahim Diaz. Nel mirino dei rossoneri anche Dani Ceballos.

Continua la sintonia tra il Milan ed il Real Madrid. Il club rossonero guarda in casa Real e prova il colpo spagnolo, provando a sfruttare gli ottimi rapporti con il club di Florentino Perez. Dopo il buon esito dell’affare Theo Hernandez e della trattativa per Brahim Diaz, i club sono in contatto per definire la situazione del fantasista spagnolo che dal prossimo 30 giugno non vestirà più il rossonero. Il Milan vuole tenerlo, ma servirà il placet di Carlo Ancelotti, neo allenatore di Galacticos.

Calciomercato Milan, trattativa col Real per Ceballos

Il Milan ed il Real Madrid, però, potrebbero parlare anche di un altro calciatore, fuori dai radar del nuovo tecnico. Come riferisce Carlo Pellegatti, vicinissimo alle vicende del club, i rossoneri potrebbero chiedere informazioni su Dani Ceballos che, dopo due anni di prestito all’Arsenal, tornerà in Spagna.

Il calciatore ha un cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2023. Il Milan potrebbe farlo sbarcare in Serie A con la formula del prestito con obbligo o diritto di riscatto. Sulle tracce del ragazzo, però, c’è anche la Juventus di Andrea Agnelli.