“Precontratto già firmato con la Juventus”

Emerge un possibile colpo per la Juventus: il timore che sia già stato firmato un pre-contratto con la società bianconera

La Juventus guarda al futuro. I bianconeri devono ristrutturare la rosa in questa sessione di mercato, soprattutto in attacco dove arriverà un bomber, resterà Morata ma almeno uno tra Ronaldo e Dybala andrà via. Da tempo la società piemontese è sulle tracce di Ousmane Dembele, in scadenza con il Barcellona nel 2022. La trattativa per il rinnovo del francese con i blaugrana non si sblocca. Il calciatore continua a perdere tempo e fa sospettare alla società catalana la possibilità che dietro i ritardi nel prolungamento ci sia una sorta di pre-contratto già firmato con un’altra squadra. A rilanciare questa ipotesi è ‘Cuatro’, secondo cui dietro i tentennamenti di Dembele ci sarebbe la Juventus che sarebbe disposta ad attendere un anno per prenderlo poi gratis.

Juventus, Dembele in pugno: l’ipotesi dalla Spagna

Proprio ciò che il Barcellona non vuole che accada. Il piano della società spagnola è prolungare il contratto di Dembele o al massimo cederlo già quest’estate per cercare di rientrare di una parte dell’ingente fatto quattro estati fa (circa 140 milioni di euro).

Il francese, impegnato ora con la Nazionale agli Europei, ha vissuto una stagione altalenante. Un inizio non fortunato, durante il quale il suo addio sembrava già scritto. Poi la ripresa a metà stagione e il Barcellona che ha iniziato a pensare alla sua conferma. Una trattativa però che non è ancora decollata con ritardi continui che alimentano il sospetto del club catalano: dietro ci sarebbe la Juventus è una sorta di accordo già sancito per arrivare a Torino tra un anno.