Il campionato 2020/2021 è terminato solo da due settimane, ma già sembra che sia passata un’eternità. Sia in Italia che all’estero ci sono stati tanti cambiamenti. Basti pensare che solo Milan ed Atalanta, tra i top team della Serie A, non hanno cambiato allenatore. Inter, Juventus, Napoli e Roma hanno annunciato il nuovo tecnico, mentre la Lazio fa attendere ancora i suoi tifosi.

Secondo le varie indiscrezioni di calciomercato, il prossimo tecnico dei biancocelestri dovrebbe essere Maurizio Sarri. La trattativa tra l’ex tecnico del Napoli e della Juventus sarebbe in dirittura d’arrivo. Tantoché tutto l’ambiente biancoceleste si aspetta l’ufficialità dell’accordo proprio in queste ore.

Il ‘comunicato’ della Lazio su Sarri

Un indizio sull’arrivo di Sarri alla Lazio potrebbe arrivare direttamente dal sito del club capitolino dove è apparso un comunicato alquanto misterioso: “Ogni Comandante ha i suoi soldati fidati, per deontologia, per abnegazione ma certamente anche per esperienze vissute insieme”.

Il comunicato continua e si sofferma su due giocatori allenati, e accostati alla Lazio in queste settimane, già da Sarri ai tempi del Napoli: “Maksimovic ed Hysaj hanno già fatto parte delle milizie sarriane per tanto tempo e il loro contributo può diventare determinante per facilitare l’apprendimendimento dei giocatori top della Lazio”.