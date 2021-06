Lazio, c’è un big con la valigia: Sarri ha scelto il sacrificato di lusso

Correa verso la cessione: a lui sono interessati diversi club della Premier League tra cui West Ham ed Everton. La Lazio chiede 40 milioni

Tempo di cessioni dolorose per la Lazio. La mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League imporrà infatti dei sacrifici economici al presidente Claudio Lotito: l’intenzione è quella di sfoltire il meno possibile, possibilmente piazzando gli elementi che non rientrano nel nuovo progetto tecnico. Altrimenti, diverrà inevitabile fare cassa con uno dei gioielli di famiglia: esclusi Ciro Immobile, Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto (che Simone Inzaghi vorrebbe portare all’Inter), tutti gli indizi portano a Joaquin Correa.

Correa verso l’addio: la richiesta della Lazio

L’argentino, stando a quanto riportato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, ha una valutazione intorno ai 40 milioni ed interessa a diverse squadre della Premier League tra cui West Ham ed Everton. Per ora comunque ci sono stati soltanto alcuni sondaggi, niente di concreto. Correa in 28 presenze in Serie A quest’anno ha messo a segno 8 reti e fornito 4 assist: cifre in linea con quelle registrate nella precedente stagione (i gol erano stati 9). Ora il suo futuro, anche con l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina biancazzurra, appare in bilico.

Prima di privarsene, la Lazio tenterà di trovare una nuova destinazione ai giocatori che a breve rientreranno alla base dopo un anno vissuto in prestito altrove. L’elenco comprende Riza Durmisi, Sofian Kiyine, Jordan Lukaku, Denis Vavro e Bobby Adekanye. Per il direttore sportivo Igli Tare si preannunciano giornate intense.