Balotelli nella terra di Can Yaman: nuova squadra per ‘Supermario’

Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia: dopo l’esperienza al Monza, ‘Supermario’ piace all’Adana Demirspor, promosso nella massima serie

Mario Balotelli potrebbe cambiare ancora paese per dare nuovo impulso alla propria carriera. L’attaccante è reduce da una poco entusiasmante stagione al Monza in serie B. Il percorso con la maglia brianzola non è andato come sperato. Per due motivi differenti: perché la formazione biancorossa non ha raggiunto la promozione in massima serie e poi perché anche l’ex calciatore della Nazionale ha reso al di sotto delle aspettative. “Supermario”, infatti, ha collezionato soltanto 14 presenze tra fase regolare del campionato e playoff. Nei circa 600 minuti in cui è sceso in campo ha segnato sei reti: una media di un gol ogni 100 minuti. Il matrimonio però non continuerà. Così Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia, paese di Can Yaman, l’attore che ha rubato il cuore a Diletta Leotta e che ora in cambio potrebbe ricevere uno dei maggiori talenti sprecati del calcio italiano.

‘Supermario’ Balotelli è l’oggetto del desiderio nel paese di Can Yaman: ci pensa l’Adana Demirspor

L’attore turco ha raggiunto una grande popolarità in Italia per via della fiction in cui è impegnato. Spesso si è fatto largo nel gossip del nostro paese per via della sua relazione con la giornalista di punta di Dazn. Questa volta è invece Mario Balotelli a far parlare di sé nel paese ottomano. Su di lui ha posato gli occhi l’Adana Demirspor che ha appena conquistato la promozione nella massima serie. E’ stato lo stesso presidente del club a confermare il suo interesse per ‘SuperMario’. Anche lo staff tecnico avrebbe espresso parere positivo all’operazione.

Balotelli, che compirà 31 anni il prossimo 12 agosto, già in quattro circostanze ha firmato per un club al di fuori del confini italiani. Inizialmente l’attaccante è stato acquistato dal Manchester City e dopo aver fatto ritorno a Milano, sull’altra sponda del Naviglio, è stato tesserato dal Liverpool. Successivamente è passato al Nizza e poi ancora all’Olympique Marsiglia. La sua prossima meta potrebbe avere un tono ancora più esotico.