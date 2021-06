La Juventus è pronta a stravolgere completamente il centrocampo in vista della prossima stagione. Allegri sarebbe pronto a un nuovo piano con Bentancur unica certezza nello scacchiere bianconero

Come cambierà il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione? Allegri sarebbe pronto a una totale rivoluzione con Bentancur unica certezza in chiave futura. Da valutare il futuro di Arthur, Ramsey, Rabiot e Mckennie. Il brasiliano potrebbe restare agli ordini di Allegri ed essere valutato per un’altra stagione. Ramsey, invece, potrebbe essere sacrificato di fronte a un’offerta cash da circa 20 milioni di euro.

Rabiot e McKennie saranno confermati, ma difficilmente potrebbero recitare un ruolo da titolari. In entrata piace Locatelli, ma il Sassuolo lo valuta circa 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare l’affondo decisivo dopo l’Europeo. Occhio anche al possibile ritorno di Pjanic, pupillo di Allegri. Il centrocampista bosniaco potrebbe tornare solamente di fronte a una soluzione sulla base del prestito gratuito.

Calciomercato Juventus, cambia il centrocampo bianconero

L’affondo su Locatelli, quindi, potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane per poi essere perfezionato dopo gli Europei. Più difficile il possibile ritorno di Pogba. Il centrocampista francese potrebbe ritornare in orbita Juventus solamente di fronte a un’idea di scambio alla pari. Cristiano Ronaldo, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare la pedina giusta per smuovere la trattativa.

Per quel che riguarda Bentancur, invece, Allegri lo tratterà a Torino riportandolo nel ruolo di mezz’ala e non in quello di play-maker davanti alla difesa. Come anticipato, Allegri potrebbe ritornare al 4-3-3 o 4-3-1-2 con tre centrocampisti in mezzo al campo.