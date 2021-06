Hamsik cambia ancora squadra, è ufficiale: biennale e firma

Marek Hamsik cambia di nuovo squadra. L’ex giocatore del Napoli è stato acquistato dal club turco Trabzonspor.

Dopo appena quattro mesi, Marek Hamsik cambia di nuovo squadra. L’ex capitano del Napoli ha lasciato il Goteborg per trasferirsi in Turchia al Trabzonspor. Il club turco ha già acquistato due giocatori, accolti con grande entusiasmo dai tifosi, che hanno militato in Serie A in questi ultimi anni: Gervinho e Bruno Peres.

Lo slovacco ha firmato un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi 2 anni. Hamsik aveva scelto il Goteborg, dopo l’esperienza cinese con la maglia del Dalian durata due stagioni, per tornare in un campionato più competitivo per preparare al meglio il prossimo Europeo da giocare con la sua Slovacchia.

Il Trabzonspor ufficializza l’acquisto di Hamsik

Hamsik con il club svedese ha giocato solo 6 partite, segnando una sola rete, mentre con la maglia del Dalian ha collezionato 45 presenze dove ha siglato 5 reti. Il Trabzonspor ha ufficializzato l’acquisto di Hamsik , tramite Twitter, con un bellissimo video che ritrae il centrocampista come un gladiatore.

C’è tanta attesa da parte dei sostenitori della squadra turca per il nuovo acquisto, ma la storia di Hamsik è legata al Napoli dove ha trascorso ben 12 stagioni. Lo slovacco è il giocatore con più presenze nella storia della squadra partenopea, ben 520, ed è anche il secondo miglior marcatore, dietro a Mertens, con 121 gol realizzati.