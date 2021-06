Al Milan piace il Blues: colpo ad effetto per la Champions

Il Milan tratta con il Chelsea e non vuole far irritare il club inglese: non solo Tomori e Giroud, il colpo può arrivare in prestito

Un Milan in Blues. Sempre più Chelsea nella squadra di Pioli che punta diritto verso Londra per rendere la rosa ad altezza Champions. Con i campioni d’Europa i nomi in ballo sono almeno due, anche se un terzo sta stuzzicando la fantasia di Maldini e Massara. Partiamo dai nomi noti: il Milan deve riscattare Tomori, eletto a certezza del pacchetto arretrato. Per farlo servono 28 milioni di euro pagabili in tre anni, come da accordi presi nello scorso gennaio.

Il tentativo rossonero di strappare uno sconto o condizioni migliori non ha portato frutti da qui la pausa per evitare di rovinare i rapporti. Anche perché con il Chelsea bisognerà trattare anche per Giroud, visto il rinnovo scattato da poco. Il francese rappresenta il vice-Ibrahimovic ideale e il Milan punta ad una via libera economico da parte dei Blues.

Milan, tentativo per Ziyech: le condizioni rossonere

Anche perché a Londra c’è anche un altro calciatore che stuzzica Maldini. Il nome – riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ – è quello di Hakim Ziyech, attaccante marocchino, in rotta con Tuchel. Un affare che però potrebbe realizzarsi soltanto a determinate condizioni. Il Chelsea lo acquistò un anno fa per 40 milioni di euro, una cifra che il Milan non può sborsare.

Ecco perché si pensa ad un prestito che deve contemplare però anche un altro problema: i sette milioni di ingaggio che l’ex Ajax percepisce in Inghilterra. Se ne parlerà nei contatti che Milan e Chelsea dovranno avere per discutere del riscatto di Tomori. Servirà tempo e tenere rapporti buoni per riuscire a strappare anche Ziyech ai campioni d’Europa. Maldini ci prova.