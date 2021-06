Superlega, annuncio a sorpresa dell’UEFA su Juve, Real e Barça

Comunicato a sorpresa dell’Uefa che sospende, fino a nuovo avviso, il procedimento contro Real, Juve e Barcellona.

Il progetto Superlega è durato appena due giorni, ma ha continuato a caratterizzare il dibattito calcistico internazionale di questi ultimi mesi. Le divergenze tra l’Uefa e il Real Madrid, Juventus e Barcellona si sono protratte per tutto questo tempo.

Ci sono state anche varie schermaglie tra Ceferin ed Andrea Agnelli, ma in questi minuti è arrivata l’ufficialità che può distendere gli animi definitivamente. Infatti, l’Uefa ha ufficialmente sospeso il procedimento che aveva l’obiettivo di sanzionare Juventus, Real Madrid e Barcellona. Ecco il comunicato:

Il comunicato dell’Uefa sulla Superlega

“Dopo un’apertura di un procedimento contro FC Barcellona, Juventus FC e Real Madrid CF per una possibile violazione del quadro normativo dell‘Uefa in relazione al progetto della cosidetta ”Superlega”, la Commissione Appelo Uefa ha deciso di sospendere il procedimento fino a nuovo avviso”.

Quello dell’Uefa è stato un annuncio che ha sorpreso un po’ tutti. Le ultime indiscrezioni indicavano ancora una ‘guerra aperta’ in atto tra le parti in questione. Adesso tutti attendono le possibili reazioni dei tre club ‘ribelli’. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il finale di questa diatriba nel mondo politico del calcio.