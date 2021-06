Ribaltone Juventus: può finire fuori rosa e diventare l’occasione di mercato

Come riporta il Mundo Deportivo, la Juventus starebbe seguendo Dembélé che potrebbe essere messo fuori rosa dal Barcellona.

La Juventus di Pirlo non ha brillato ed ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League solo all’ultima giornata di campionato. La squadra bianconera ha anche vinto la Supercoppa e la Coppa Italia, ma la dirigenza ha comunque optato per il cambio di panchina tra Pirlo e Allegri.

C’è stato un cambiamento anche nei ruoli dirigenziali juventini: Paratici ha lasciato la Juventus dopo 11 anni e Lorenzo Cherubini è stato promosso a direttore della macroarea calcio del club piemontese. Agnelli ed Allegri stanno progettando la squadra che deve ritornare ad essere competitiva sia in Italia che in Europa a partire già dalla prossima stagione.

La Juventus vigila su Ousmane Dembélé

Stanno circolando molte indiscrezioni di calciomercato, sia in entrata che in uscita, sulla Juventus. Secondo quanto raccolto dal ‘Mundo Deportivo’, Ousmane Dembélé del Barcellona potrebbe finire fuori rosa. Laporta, presidente del club spagnolo, ha dato un ultimatum al calciatore francese: rinnovare entro poche settimane, altrimenti sarà messo fuori rosa.

Il Barcellona ha acquisito Dembélé dal Borussia Dortmund nel 2018 per la cifra di 135 milioni di euro e non vuole minimamente, anche per i problemi economici che sta attraversando il club, perderlo a parametro zero. La Juventus sarebbe molto attenta sull’evolversi della situazione di Dembélé.