La mossa della Juventus rimanda la firma per il Barcellona

La Juventus punta a soffiare un attaccante al Barcellona: offerto un ingaggio più alto per sorpassare i blaugrana

La Juventus prova il sorpasso. I bianconeri tornano in maniera prepotente su Memphis Depay, attaccante olandese prossimo a lasciare il Lione a parametro zero. Cherubini vuole regalare il 27enne a Massimiliano Allegri ed ha presentato al calciatore un’offerta importante dal punto di vista dell’ingaggio. Triennale da otto milioni di euro a stagione, secondo quanto riferisce il ‘Mundo Deportivo’, per spingere Depay a firmare con il club italiano.

Un tentativo che arriva quando l’attaccante sembrava ormai destinato ad accordarsi con il Barcellona: i tre anni a cinque milioni di euro a stagione più bonus sembravano aver convinto Depay a dire sì ai blaugrana, accontentando così Koeman che dal suo arrivo in Catalogna lo aveva chiesto come rinforzo. Invece il tentativo della Juventus può rimescolare le carte.

Juventus, rilancio per Depay: la contromossa del Barcellona

La concorrenza bianconera è reale per il Barcellona che però avrebbe già pronta una contromisura per spegnere sul nascere le velleità juventine di aggiungere l’olandese a Dybala, Morata e forse Ronaldo. Dalla Catalogna sarebbe, infatti, in arrivo un contro-rilancio per avere il sì definitivo di Depay. Davanti all’ingaggio di otto milioni di euro per tre anni, il Barça ribatte allungando la proposta di una stagione: quadriennale da cinque milioni più bonus.

Si attende ora la risposta dell’attaccante in uscita dal Lione con la definizione dell’affare che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, prima del debutto dell’Olanda agli Europei 2020 oppure essere rimandato al termine della rassegna continentale, per consentire al calciatore di concentrarsi sul campo. Barcellona-Juventus per Depay, la sfida è già lanciata.