La Juventus stringe per il rinnovo di contratto meno atteso

La Juventus deve ragionare anche sui calciatori in scadenza di contratto: in arrivo un rinnovo per il bianconero

Juventus al lavoro per programmare la prossima stagione. Il ritorno di Allegri apre la strada a cambiamenti di piani sul mercato. In attesa di capire quel che accadrà con Cristiano Ronaldo (una decisione sarà presa dopo Euro2020), si può partire dalla situazione Dybala: fino a qualche settimana fa l’addio della Joya sembrava scontato, ora però le cose sono cambiate.

Certo, per far restare l’ex Palermo a Torino occorrerà trovare l’accordo sul rinnovo di contratto, vista la scadenza a giugno 2022. Un altro calciatore che si trova nelle stesse condizioni dell’argentino è Juan Cuadrado. Anche il colombiano, come Dybala, ha soltanto un altro anno di contratto con la Juventus ma per lui le cose paiono essere già decise. Lo si legge sul ‘Corriere dello Sport’, secondo cui le parti sono vicine a ratificare l’intesa.

Juventus, Cuadrado verso il rinnovo fino al 2023

L’accodo tra le parti prevede la permanenza di Cuadrado alla Juventus. Una conferma che è il preludio al rinnovo di contratto. Il colombiano firmerà fino al 30 giugno 2023, prolungando quindi di un altro anno la sua presenza a Torino.

In questa stagione Cuadrado è stato uno degli insostituibili di Pirlo: 40 presenze complessive, quasi sempre partito da titolare e spesso in campo fino al termine della partita. Anche con Allegri il 33enne dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano. L’allenatore toscano ne apprezzava la duttilità nella prima esperienza in bianconero e vuole puntare ancora su di lui. Anche per questo è in arrivo il rinnovo: Cuadrado alla Juventus fino al 2023 pare cosa fatta, in attesa della firma sul contratto.