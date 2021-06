Alle 21 cominciano gli Europei, a distanza di anno dall’iniziale fischio d’inizio e rinviati a causa del Covid. L’Italia apre la competizione.

Finalmente, dopo un anno di distanza, gli Europei possono prendere il via. Il Covid ha costretto il mondo dello Sport a fermarsi, compreso ovviamente il calcio che ha dovuto cosi rinviare la rassegna continentale a causa della Pandemia. La campagna vaccinale sta proseguendo in tutto il mondo, e cosi la situazione pandemica ad oggi consente di poter scendere il campo, nella speranza che proprio gli Europei possano essere l’evento dal quale far nascere una speranza forte per il futuro. Gli eventi, anche quelli sportivi, hanno avuto una forte spallata dal Coronavirus, la speranza è che proprio da Roma si possa ripartire e dare un messaggio forte a tutto il pianeta.

E cosi sarà proprio l’Italia, uno dei paesi più colpiti dalla Pandemia, a dare il via agli Europei e stasera l’esordio per gli azzurri andrà in scena in quel di Roma, quello stadio Olimpico dove i tifosi per troppo tempo sono rimasti fuori durante il campionato. Stasera ci sarà la possibilità di accogliere nuovamente gli amanti del calcio in quel dell’Olimpico, alla ricerca di una normalità che manca da ormai un anno e mezzo. Tocca alla nazionale di Mancini far sognare il paese e trascinarlo con entusiasmo dopo un periodo cosi difficile come quello che abbiamo vissuto (e che ancora viviamo) a causa del Covid-19.

Turchia-Italia, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

