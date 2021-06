Italia, “L’ultimo miglio di Marco Verratti”: parla il medico della Nazionale

Andrea Ferretti, medico della nazionale italiana, ha parlato delle condizioni di Verratti, Florenzi e Berardi.

L’Italia di Mancini ha entusiasmo tutti dopo la vittoria per 0-3 contro la Turchia nella partita inaugurale dell‘Europeo. Gli azzurri hanno mostrato un grande gioco contro i turchi ed hanno inziato nel migliore dei modi la competizione.

Mancini non ha potuto schierare tra i titolari Marco Verratti. Il centrocampista del PSG, sostituito da Locatelli nella sfida contro la Turchia, è fuori per un infortunio subito con la squadra francese. Andrea Ferretti, responsabile medico della nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa dove ha aggiornato sulle condizioni di Verrati:

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Le possibilità di vedere Verratti contro la Svizzera

“Verratti? Il suo programma di recupero è cominciato il secondo giorno di ritiro ed è proseguito senza problemi. Ieri abbiamo fatto a Marco una partitella e le risposte sono state positive. Oggi comincia l’ultimo miglio per lui, quello fondamentale, ovvero il lavoro con i compagni e le sollecitazioni più importanti”.

LEGGI ANCHE >>> Il Covid colpisce di nuovo l’Europeo: out un altro big

Ferretti si è soffermato sulle possibilità di vedere Verratti contro la Svizzera e sugli infortuni di Florenzi e Berardi: “Ci sono ancora tre giorni a disposizione prima della Svizzera. L’ultimo miglio è il più difficile, ma le risposte sono confortanti. Florenzi e Berardi? Florenzi ha un lieve infortunio muscolare e sta recuraperando, mentre Berardi ha subito una trauma contusivo dovuto ad una tacchettata.