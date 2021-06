L’Inter ha deciso chi sacrificare: c’è l’annuncio dell’agente

L’Inter deve fare cassa. Ai nerazzurri serve liquidità per mettere a posto i conti. Il sacrificato sarà il laterale Achraf Hakimi.

Quale sarà il futuro di Achraf Hakimi? Il laterale dell’Inter sembra essere in cima alla lista dei partenti, vista la necessità di fare cassa da parte del club nerazzurro. L’esterno marocchino è finito nel mirino dei top club d’Europa, giunte ad offrire 60 milioni di euro. La società milanese ne chiede almeno 80.

Calciomercato Inter, l’annuncio dell’agente di Hakimi

Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez, è intervenuto ai microfoni della radio argentina ‘Radio Colonia AM 550’. Intervenuto durante il programma ComoTeVaOk, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “L’unico che lascerà l’Inter, forse, forse è Hakimi. Ha la possibilità di trasferirsi in diversi club d’Europa. L’Inter ci ha detto che deve vendere un giocatore e già l’ha scelto”.

Poi prosegue: “Lautaro Martinez? L’Inter lo considera un campione, un goleador. Vogliono che rimanga in nerazzurro. La situazione non è ancora chiara, dobbiamo lavorare sulla questione. Non c’è nulla di concreto, vedremo cosa vorrà il giocatore. Può diventare uno dei più forti al mondo”.