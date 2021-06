Juventus, Bonucci in bilico: il retroscena accende il mercato

Il calciomercato della Juventus potrebbe partire da un piano cessioni decisamente importante. Da valutare il futuro di Cristiano Ronaldo, ma attenzione ai possibili addii di Bonucci e Demiral

La Juventus baserà il suo calciomercato sul piano cessioni. Certi gli addii di Ramsey e Bernardeschi: i due centrocampisti saranno messi sul mercato in attesa di un’offerta adeguata. Una doppia cessione che consentirebbe ai bianconeri di guadagnare circa 35-40 milioni di euro dai cartellini e di alleggerire totalmente anche il monte ingaggi.

Il centrocampista gallese piace all’Arsenal, mentre su Bernardeschi resta viva l’idea di scambio alla pari con il Milan, pronto a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Romagnoli. Massima attenzione anche al futuro di Cristiano Ronaldo: la Juventus aprirà al suo addio solamente di fronte a un’offerta cash da circa 28-30 milioni di euro. Sul portoghese resta vivo l’interesse di PSG e United.

Calciomercato Juventus, in bilico anche il futuro di Bonucci e Demiral

La Juventus valuterà attentamente anche le possibili cessioni di Bonucci e Demiral. Il centrale della Nazionale piace al Manchester City e i bianconeri potrebbero sedersi a tavolino di fronte a un’offerta da 20-25 milioni di euro. Non è da escludere un possibile scambio con Gabriel Jesus, con Bonucci contropartita tecnica in favore degli inglesi.

Allegri potrebbe stoppare l’addio di Bonucci, ma non quello di Demiral, quest’ultimo sacrificabile per far cassa e finanziare una nuova operazione in mezzo al campo. Il centrale turco piace all’Atalanta, ma la Juventus dirà di sì al suo addio solamente di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro.