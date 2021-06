Il surreale lapsus di Higuain: “Col Napoli facemmo 91 punti”

Scivolone di Gonzalo Higuain alla Bobo TV. L’attaccante ex Juve sembra convinto di aver perso lo scudetto col Napoli nell’anno dei 91 punti.

Gonzalo Higuain continua a far parlare di sé, anche quando ormai lontanissimo dalla Serie A. Ospite della BoboTv con Vieri, Adani, Ventola e Cassano, l’ex attaccante di Napoli, Juventus e Milan, attualmente all’Inter Miami di David Beckham, ha ripercorso i momenti salienti della propria carriera. Inevitabili, ovviamente, i riferimenti anche all’avventura sotto l’ombra del Vesuvio, sotto la guida di Maurizio Sarri, definito dal Pipita come “uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

A far discutere, però, sono state le dichiarazioni che hanno fatto riferimento ai 91 punti conquistati dal Napoli. Higuain, interpellato sulla propria avventura in azzurro risponde affermando: “Avevamo fatto 91 punti quell’anno, è dura non vincere con 91 punti. C’è stata la Juventus che ha fatto 26 vittorie di fila, che ci vuoi fare?”.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il sogno di Pioli per l’attacco può arrivare domani

Nulla di strano a primo ascolto. Ma attenzione perché Higuain sembra fare riferimento ai 91 punti conquistati dal Napoli nella stagione 2017/2018, quando gli azzurri sfiorarono lo scudetto, classificandosi secondi alle spalle della Juventus capolista a quota 95. In quella stagione, però, Gonzalo giocava già tra le fila della Juventus e non più al Napoli. Il dato relativo alle vittorie della Juve, invece, fa riferimento a quando i bianconeri misero a segno ben 26 risultati utili di fila.

Nell’annata 2016/2017, invece, l’argentino indossava già la maglia della Juve: in quella stagione gli azzurri si classificarono secondi a quota 87 punti, con la Juve ancora una volta prima a quota 91.