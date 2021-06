L’intreccio tra Inter e Psg che può regalare un rinforzo alla Juventus

Intreccio tra Inter e Psg che potrebbe regalare un rinforzo alla Juventus: gli aggiornamenti sulla trattativa

Cinque club, due calciatori e un intreccio che potrebbe risolversi da qui a breve. Tutto ruota intorno ad Hakimi, calciatore che dovrebbe permettere all’Inter di fare cassa entro fine mese. Il Psg lo tratta da tempo, ma la proposta economica del club parigino non è al momento ritenuta soddisfacente dai nerazzurri. Ecco quindi l’inserimento (e il sorpasso) del Chelsea campione d’Europa.

E’ qui che la vicenda si intreccia anche con la Roma e la Juventus. Se Leonardo non dovesse mettere le mani su Hakimi, potrebbe nuovamente fiondarsi su Florenzi, per il quale l’opzione per il riscatto scade oggi. Il terzino di proprietà della Roma attende di conoscere il suo destino, ma senza riscatto da parte del Psg il suo futuro sarebbe comunque lontano dalla Capitale.

Inter, intreccio per Florenzi con la Juventus

Su di lui c’è l’Inter che, senza cedere Hakimi, non farebbe partire l’assalto, ma anche la Juventus. I bianconeri nel corso degli ultimi anni più volte hanno messo nel mirino Alessandro Florenzi e questa potrebbe essere l’estate giusta per un nuovo assalto. La duttilità del calciatore, attualmente impegnato con la Nazionale ad Euro 2020, piace a Massimiliano Allegri e i bianconeri potrebbero fare un tentativo.

Tutto però dipende anche dal Psg e dall’affare Hakimi, in un intreccio che coinvolge anche l’Inter e la necessità per Simone Inzaghi eventualmente di sostituire il terzino marocchino.