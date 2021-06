Pirlo ancora in Serie A: l’offerta che non convince l’ex bianconero

Come riportato dal sito Calciomercato.it, D’Aversa dovrebbe diventare il nuovo tecnico della Samp, ma Ferrero sogna Pirlo.

C’è stata un’autentica rivoluzione tra le panchine delle squadre della Serie A. Basti pensare che solo Milan ed Atalanta non hanno cambiato allenatore tra i top team. La Juventus è tra le squadre che hanno cambiato allenatore, esonerando Andrea Pirlo e richiamando sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri.

All’ex giocatore del Milan non sono bastate le vittorie della Supercoppa e della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ottenuta all’ultima giornata di campionato, per ottenere la riconferma. Quando c’è stata l’ufficialità dell’esonero, Pirlo non ha nascosto la sua delusione per questa scelta della dirigenza juventina.

La Sampdoria vuole Pirlo come nuovo allenatore

Anche la Sampdoria ha cambiato tecnico, salutando Claudio Ranieri dopo quasi due stagioni. Dopo che Dionisi ha scelto il Sassuolo, il club ligure è ancora alla ricerca di un allenatore. Ferrero starebbe chiudendo con Roberto D’Aversa, con cui avrebbe trovato un accordo per un biennale da 750 mila euro, ma terrebbe aperte anche altre opzioni.

Secondo quanto raccolto dal portale ‘Calciomercato.it’, la Sampdoria sarebbe interessata anche a Giampaolo, Iachini e specialmente Pirlo. Domani ci dovrebbe essere un nuovo contatto tra l’ex tecnico della Juventus e i dirigenti doriani. Pirlo non sarebbe troppo convinto dell’ipotesi Sampdoria e per questo motivo D’Aversa rimane il nome più plausibile, al momento, a diventare il nuovo allenatore della squadra ligure.